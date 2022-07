De voormalige Britse minister van Financiën Rishi Sunak stelt zich kandidaat om premier Boris Johnson te vervangen. Dat maakte Sunak vrijdag bekend, een dag nadat Johnson had aangekondigd op te stappen maar de taken van premier te blijven uitvoeren tot er een opvolger is.

De 42-jarige Sunak was van 2020 tot 2022 minister van Financiën. Sunak en minister van Volksgezondheid Sajid Javid waren de eerste bewindslieden die deze week ontslag namen uit onvrede met het leiderschap van Johnson. Nadat er nog tientallen ministers hun ontslag hadden ingediend, maakte Johnson donderdag bekend op te stappen.

Johnson wil deze zomer nog aanblijven als premier, totdat er een nieuwe leider gekozen is. Voor de leiderschapsverkiezingen binnen de Conservatieve Partij worden veel kandidaten verwacht. In de Britse media worden onder meer minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss, minister van Defensie Ben Wallace en parlementslid Jeremy Hunt genoemd.

Sunak is de eerste die zijn kandidatuur openlijk bekendmaakt. De zoon van Brits-Indiase ouders is sinds 2015 parlementslid voor de Conservatieve Partij. Wanneer hij gekozen wordt als partijleider, wordt hij ook automatisch de nieuwe premier. Sunak lanceerde vrijdag zijn campagnewebsite, getiteld 'Ready for Rishi'.

Ieder partijlid met de steun van in elk geval twee parlementsleden kan zich verkiesbaar stellen. Na enkele stemrondes onder parlementsleden blijven er twee kandidaten over. Alle leden van de Conservatieve Partij in het hele land mogen dan stemmen wie van de twee partijleider en premier wordt.

Het verschilt hoelang zo'n leiderschapsverkiezing duurt. Theresa May was binnen drie weken premier, omdat al haar tegenstanders zich terugtrokken. Voor Johnson duurde het in 2019 twee maanden voordat hij Hunt had verslagen. De nieuwe premier hoeft geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar heeft wel de mogelijkheid om dat te doen.