De 41-jarige Tetsuya Yamagami die is aangehouden na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe vrijdagochtend heeft schuld bekend en erkent dat Abe het doelwit was. Yamagami koesterde wrok tegen een religieuze organisatie en dacht dat Abe daar lid van was. Dit maakte de Japanse politie vrijdagmiddag bekend op een persconferentie.

Om welke organisatie het gaat, heeft de Japanse politie niet bekendgemaakt. Abe werd vrijdagmorgen neergeschoten tijdens het geven van een toespraak in de Japanse stad Nara. Later op de ochtend overleed hij aan zijn verwondingen.

Yamagami schoot met een zelfgemaakt vuurwapen. Onduidelijk is of hij onderdelen op internet heeft besteld.

In het huis van de schutter vond de politie na het schietincident enkele vuurwapens en explosieven. Bewoners van het pand hebben het advies gekregen het gebouw te verlaten.

De verdachte was tot 2005 lid van de Japanse marine, meldden Japanse media eerder op vrijdag op basis van regeringsbronnen. De man woont in Nara, in het zuiden van het Japanse eiland Honsu.

Schutter had al toegegeven dat hij Abe wilde vermoorden

Volgens tv-zender NHK zou Yamagami voorafgaand aan het schietincident aan de politie hebben verteld dat hij ongelukkig was met Abe en dat hij de ex-premier wilde doden. Mediabedrijf Kyodo zei dat de verdachte ook tegen de politie had gezegd dat hij niets tegen de politieke opvattingen van Abe had.

De politie meldde op de persconferentie vrijdagmiddag dat Yamagami tijdens zijn verhoor vrijdag geen emoties toonde. Wel beantwoordde hij vragen op een rustige manier, aldus de Japanse politie.

De huidige Japanse premier, Fumio Kishida, noemde de schietpartij eerder op vrijdag "een barbaarse daad" en "absoluut onvergeeflijk."

Abe was in Nara om verkiezingskandidaat te steunen

De oud-premier was vrijdag in Nara om een kandidaat van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) te steunen die meedoet aan de Japanse Senaatsverkiezingen komende zondag. Hij sprak de kiezers toe tijdens een campagnemanifestatie in de buurt van een treinstation.

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan af te treden vanwege gezondheidsproblemen. Abe was de langstzittende premier van het land. Hij was ook lange tijd de leider van de regerende LDP. Abe bleef na zijn aftreden actief binnen zijn partij.

Wereldleiders zijn geschokt, Rutte spreekt van 'laffe aanslag'

Wereldwijd wordt de moord op Abe geschokt ontvangen. De Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag "verbluft, verontwaardigd en diep bedroefd" te zijn door de moord. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei dat hij "verbijsterd en diep bedroefd" was door het nieuws.

"Ongelooflijk triest nieuws over Shinzo Abe", twitterde de Britse premier Boris Johnson. "Zijn wereldwijde leiderschap door onbekende tijden zal door velen worden herinnerd."

Ook premier Mark Rutte reageerde via Twitter. "Oud-premier Abe van Japan is na een laffe aanslag overleden." De Nederlandse premier spreekt van een zwarte dag voor de Japanse democratie. "Ik bewaar de beste herinneringen aan onze samenwerking en vriendschap. Mijn gedachten zijn bij zijn naasten evenals bij de bevolking van Japan."