De Britse oppositieleider Keir Starmer van Labour en zijn plaatsvervanger Angela Rayner zijn niet schuldig bevonden aan het overtreden van de coronamaatregelen vorig jaar. Het tweetal zal daarom geen boete krijgen, maakt de Britse politie vrijdag bekend.

De politie deed onderzoek naar Starmer en Rayner vanwege een campagnebijeenkomst in Durham in april 2021. Van die bijeenkomst doken beelden op waarop te zien is dat Starmer bier drinkt en een afhaalmaaltijd eet met collega's. Dat zou in strijd zijn geweest met de lockdownregels die toen van kracht waren in Engeland.

Het politiekorps concludeerde in eerste instantie dat Starmer niet in overtreding was, maar heropende het onderzoek nadat nieuwe informatie was binnengekomen.

De politie stelt vrijdag alsnog dat er geen zaak van te maken is. Ze verwijst naar de uitzondering voor essentieel werk tijdens de coronapandemie.

'Voor mij is dit een principekwestie geweest'

Starmer laat op Twitter weten dat hij altijd heeft gezegd dat er geen regels zijn overtreden tijdens zijn bezoek aan Durham. "De politie heeft het onderzoek afgerond en is het ermee eens: er is geen zaak waarvoor ik me moet verantwoorden. Voor mij is dit altijd een principekwestie geweest. Eerlijkheid en integriteit doen ertoe. Dat krijg je altijd van mij."

Starmer en Rayner zeiden eerder dat ze zouden aftreden als uit politieonderzoek zou blijken dat ze zich niet aan de wet hebben gehouden. De twee riepen eerder Boris Johnson op af te treden, nadat die een boete kreeg voor het overtreden van de coronaregels tijdens een feestje in zijn ambtswoning ten tijde van zijn premierschap.