Oud-premier Shinzo Abe van Japan (67) is vrijdag overleden nadat hij eerder op de dag was neergeschoten. Abe was de langstzittende regeringsleider van het land. Hij stond vooral bekend om zijn gedurfde economische beleid, dat de naam Abenomics kreeg, zijn nationalistische koers en legerhervormingen.

Als leider van de conservatieve Liberaal-Democratische Partij (LDF) begon Abe in 2006 aan zijn eerste termijn als premier van Japan. Hij was op dat moment de jongste regeringsleider van het land ooit. Een jaar later stopte hij vanwege een gebrek aan steun en vertrouwen vanuit het parlement.

Mogelijk speelde ook zijn broze gezondheid een rol bij zijn aftreden. Abe had jarenlang last van een chronische darmontsteking, een kwaal die hem ook tijdens zijn tweede termijn parten speelde.

In 2012 werd de toen 56-jarige Abe opnieuw verkozen tot premier. Zo'n tweede termijn kwam in Japan tot dan toe bijna nooit voor. Eind 2019 was hij officieel de langstzittende premier in de historie van het Oost-Aziatische land.

Bij zijn aantreden beloofde Abe economische hervormingen. Een combinatie van het opvoeren van de overheidsbestedingen, meer geld in de economie pompen en tegelijkertijd hervormingen doorvoeren waarmee Japan concurrerender moest worden, kreeg de naam Abenomics.

Premier die Spelen naar Japan haalde

Maar Abe's economische plannen kwamen nooit echt van de grond omdat Abe aan populariteit inboette. Wel kwam er onder zijn bewind een uitgebreider budget en een grotere rol voor het leger.

Abe speelde ook een belangrijke rol bij het naar Japan halen van de Olympische Spelen van 2020, die vanwege de coronapandemie met een jaar werden uitgesteld.

In de zomer van 2020 was Abe's populariteit al flink uitgehold vanwege zijn corona-aanpak en een reeks schandalen, waaronder de arrestatie van zijn voormalig minister van Justitie. In september van dat jaar diende hij zijn ontslag in. Opnieuw speelde zijn gezondheid een rol.

Onder Abe haalde Japan de Olympische Spelen van 2020 naar Tokio. Onder Abe haalde Japan de Olympische Spelen van 2020 naar Tokio. Foto: Reuters

Abe gebruikte opa als inspirator voor nationalistische agenda

Abe kwam uit een bekende politieke familie. Zijn vader was ooit minister van Buitenlandse Zaken en zijn oudoom diende als premier. Toch haalde Abe als het op politiek beleid aankwam vooral inspiratie uit het oorlogsverleden van zijn opa en overleden oud-premier Nobusuke Kishi.

Kishi was minister in het Japanse oorlogskabinet. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Amerikanen gevangengenomen als oorlogsmisdadiger, maar hij werd nooit berecht. Vijf jaar later kwam Kishi aan de macht als premier van Japan.

Abe gebruikte de verhalen van zijn opa voor de door hem gevoerde nationalistische koers. Abe verhoogde de defensie-uitgaven en in 2014 interpreteerde hij de grondwet zodanig dat Japanse troepen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in het buitenland konden vechten.

Als premier stelde hij zich hard op tegen Zuid- en Noord-Korea, terwijl hij de banden probeerde aan te halen met Rusland en China.

Abe als hij zijn aftreden als premier bekendmaakt in de zomer van 2020. Abe als hij zijn aftreden als premier bekendmaakt in de zomer van 2020. Foto: Reuters

Abe wilde af van naoorlogse erfenis

De onderliggende agenda van Abe was om te ontsnappen aan wat hij het naoorlogse regime noemde, een erfenis van de Amerikaanse bezetting, die Japan volgens conservatieve Japanners had beroofd van zijn nationale trots. Een van Abe's doelen was om het onderwijssysteem te hervormen en de traditionele mores te herstellen.

Ook zei Abe dat toekomstige generaties zich niet moesten blijven verontschuldigen voor het Japanse oorlogsverleden.

In de jaren na zijn aftreden bleef Abe actief binnen zijn LDF-partij. Zo voerde hij op de dag dat hij vermoord werd campagne voor een kandidaat die meedoet aan de Senaatsverkiezingen zondag. Hij sprak de kiezers toe tijdens een campagnemanifestatie in de buurt van een treinstation toen hij werd getroffen door twee kogels. Abe overleed enkele uren later aan zijn verwondingen.

Abe was getrouwd met de zestigjarige Akie Abe, een radio-DJ met wie hij regelmatig in het openbaar verscheen.