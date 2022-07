De voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe is vrijdag aan zijn verwondingen overleden nadat hij eerder op de dag werd neergeschoten tijdens een toespraak in de Japanse stad Nara. De vermeende schutter, de 41-jarige Tetsuya Yamagami, is gearresteerd op verdenking van poging tot moord.

Het 67-jarige ex-regeringshoofd werd rond 11.30 uur (lokale tijd) van achteren neergeschoten. Abe zou vermoedelijk door twee kogels zijn geraakt in zijn rug en in zijn nek. De schutter gebruikte een zelfgemaakt vuurwapen.

De huidige Japanse premier, Fumio Kishida, zei eerder op de ochtend dat Abe in "zeer ernstige toestand" naar het ziekenhuis was vervoerd. "Ik bid dat hij dit overleeft", zei Kishida. Hij sprak verder van "een barbaarse daad" en noemde de aanslag "absoluut onvergeeflijk".

Eerder meldde het Japanse persbureau Kyodo al dat Abe niet bij bewustzijn was en "een hartstilstand" had. Andere Japanse media berichtten dat Abe geen tekenen van leven meer had vertoond nadat hij was neergeschoten.

De aangehouden verdachte was tot 2005 lid van de Japanse marine, melden Japanse media op basis van regeringsbronnen. De man woont in Nara, in het zuiden van het Japanse eiland Honsu.

Volgens NHK zou Yamagami aan de politie hebben verteld dat hij ongelukkig was met Abe en dat hij de ex-premier wilde doden. Volgens Kyodo zei de verdachte ook tegen de politie dat hij geen wrok koesterde tegen de politieke opvattingen van Abe.

36 Beelden tonen hoe oud-premier Japan wordt neergeschoten tijdens toespraak

Abe was in Nara om verkiezingskandidaat te steunen

De oud-premier was vrijdag in Nara om een kandidaat van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) te steunen die meedoet aan de Japanse Senaatsverkiezingen komende zondag. Hij sprak de kiezers toe tijdens een campagnemanifestatie in de buurt van een treinstation.

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan af te treden vanwege gezondheidsproblemen. Abe was de langstzittende premier van het land. Hij was ook lange tijd de leider van de regerende LDP. Abe bleef na zijn aftreden actief binnen zijn partij.

Premier Kishida heeft zijn verkiezingscampagne inmiddels afgebroken. Zijn regering heeft een crisisteam geformeerd. Ook de andere politieke partijen zijn gestopt met het voeren van campagne. Of de stembusgang dit weekend nog doorgaat, is niet duidelijk. Volgens Kishida is het te vroeg om daar iets over te zeggen.

Politiek geweld komt zelden voor in Japan. Het land heeft bovendien strenge wapenregels. In 2007 werd de burgemeester van Nagasaki doodgeschoten door een Japans bendelid. In 1960 kwam het hoofd van de Japanse Socialistische Partij om het leven bij een moordaanslag met een samoeraizwaard. Overigens kwam politiek geweld voor de Tweede Wereldoorlog juist extreem veel voor in Japan.