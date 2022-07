De voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe is vrijdag neergeschoten toen hij een speech hield in de stad Nara, in het zuiden van het Japanse eiland Honsu. De politicus is bloedend naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij in elkaar zakte.

Een verslaggever van de Japanse omroep NHK meldt dat er twee schoten te horen zouden zijn geweest tijdens de toespraak van het ex-regeringshoofd.

Volgens Kyodo News is Abe niet bij bewustzijn en lijkt hij "een hartstilstand" te hebben. Die term wordt in Japan vaak gebruikt als een patiënt lijkt te zijn overleden.

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan vanwege gezondheidsproblemen af te treden.