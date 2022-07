Het vertrek van Boris Johnson maakt de weg vrij voor een nieuwe Britse premier. In de wandelgangen wordt al maandenlang gesproken over potentiële opvolgers en bookmakers hebben hun lijst met kansrijke kandidaten opgesteld. NU.nl zet die kandidaten op een rij.

Zo werken de aankomende verkiezingen in de Conservatieve Partij Belangstellenden kunnen zich verkiesbaar stellen als ze gesteund worden door ten minste acht partijgenoten.

Vervolgens beginnen de stemrondes. Na de eerste ronde vallen kandidaten met minder dan achttien stemmen af.

In de tweede ronde vallen alle kandidaten af die minder dan 36 stemmen krijgen.

Daarna valt per stemronde de kandidaat met de minste stemmen af. Dit proces wordt herhaald tot er twee kandidaten over zijn, waarna een beslissende stemronde volgt.

Ben Wallace

De huidige minister van Defensie is bij het grote publiek niet zo bekend. Dat is niet per se een nadeel. De val van Johnson ging gepaard met zó veel schandalen, dat prominente ministers vroeg of laat ook in een negatief daglicht kwamen te staan.

Wallace is relatief ongeschonden uit schandalen zoals partygate gekomen, oordelen Britse media. Daarnaast heeft zijn harde lijn tegen Rusland na het begin van de invasie van Oekraïne hem extra populariteit opgeleverd. Datzelfde geldt voor de verregaande pogingen om Britten te evacueren uit Afghanistan toen de Taliban er aan de macht kwamen.

De 52-jarige politicus draait al jarenlang mee in het Britse parlement en maakte al meerdere interne verkiezingen mee. Zo stond hij aan het roer van Johnsons campagne voor het premierschap in 2016, die Johnson toentertijd abrupt beëindigde. Als de Britse bookmakers het bij het juiste eind hebben, gaat Wallace aan kop in de huidige verkiezingsstrijd.

Minister van Defensie Ben Wallace. Minister van Defensie Ben Wallace. Foto: AFP

Liz Truss

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss werd al wekenlang in de wandelgangen genoemd als de gedoodverfde opvolger van Johnson. Ze bleef de vertrekkende premier tot op het laatste moment steunen, wat gezien kan worden als een poging om zijn nog altijd vrij forse achterban te strikken. Tegelijkertijd zou ze haar campagneteam al klaar hebben staan, hoewel ze zich officieel nog verkiesbaar moet stellen.

Truss is al geliefd in de Conservatieve Partij. Bij interne peilingen heeft ze altijd kunnen rekenen op veel steun. Voor het grotere publiek heeft ze zorgvuldig een imago geschetst, weten Britse media. Daarbij gebruikt ze de voormalige premier Margaret Thatcher als inspiratiebron.

De 46-jarige Truss geldt vanwege haar "tomeloze inzet" als rijzende ster binnen de Conservatieve Partij. Ze is de tweede vrouw die het ambt van buitenlandminister bekleedt en was als onderhandelaar betrokken bij de Brexit-onderhandelingen.

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. Foto: AFP

Rishi Sunak

Sunak luidde met zijn vertrek als minister van Financiën het eindde in van Johnson. Zijn explosieve verklaring, waarin hij stevige kritiek leverde op het beleid van Johnson, bleek het startschot voor een enorme leegloop binnen het Britse kabinet.

Het Britse publiek heeft een haat-liefderelatie met Sunak. Zo is hij geprezen voor hulpmaatregelen die hij opzette aan het begin van de coronapandemie. Later werd hem echter verweten dat hij niet voldoende financiële steun had opgetuigd voor de middenklasse.

Dat heeft er onder meer voor gezorgd dat Sunak sinds het nieuwe jaar niet meer de verwachte opvolger is van Johnson. De boete die hij ontving voor deelname aan illegale feestjes tijdens coronalockdowns kan hem bovendien parten gaan spelen.

Ook is een beschuldiging aan het adres van zijn vrouw een blok aan zijn been. Zijn echtgenote zou miljoenen euro's aan belastingen hebben ontweken in het buitenland.

De opgestapte minister van Financiën, Rishi Sunak. De opgestapte minister van Financiën, Rishi Sunak. Foto: AP

Penny Mordaunt

Mordaunt dankt haar populariteit mede aan haar harde lijn tegen Johnson. Bij de vorige interne verkiezingen in 2019 steunde zij diens tegenstander Jeremy Hunt. Daardoor raakte ze bij Johnson uit de gratie.

Daarvoor was Mordaunt al bekend geworden als de eerste vrouwelijke minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de coronapandemie maakte ze een comeback in het Britse kabinet, zij het op minder prominente posities zoals onderminister van Internationale Handel.

Mede door de afstand tussen Johnson en Mordaunt kwam laatstgenoemde relatief ongeschonden uit de schandalenreeks in het afgelopen jaar. Sterker nog, de 49-jarige Mordaunt wierp zich op als een criticus die de lockdownfeesten "beschamend" vond. De voormalige Brexiteer wordt in de wandelgangen gezien als de persoon die de gespleten Conservatieve Partij weer kan verbinden.

Onderminister van Internationale Handel Penny Mordaunt. Onderminister van Internationale Handel Penny Mordaunt. Foto: Reuters

Sajid Javid

De laatste naam die het goed doet in de peilingen en bij bronnen van Britse politicologen, is die van Sajid Javid. Het opstappen van de minister van Volksgezondheid droeg bij aan het vertrek van Johnson. Hij zou zijn campagneteam al hebben samengesteld.

De manier waarop Javid Johnson naar de uitgang heeft gestuurd, katapulteert hem naar de top van de verkiezingsstrijd. Zijn lef om op te stappen en zijn verklaring in het parlement leggen hem geen windeieren.

"Er is een probleem in de bestuurstop en dat gaat voorlopig niet veranderen. Het is onze verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen", sprak hij.

De 52-jarige Javid probeerde in 2019 ook al leider te worden van de Conservatieve Partij. Hij kwam toen niet verder dan de vierde plaats.