Britse politici en internationale wereldleiders reageren verdeeld op het aangekondigde vertrek van Boris Johnson als premier van het Verenigd Koninkrijk. Medestanders van Johnson prijzen zijn inzet voor het land, terwijl politieke tegenstanders, waaronder kritische partijgenoten, zich kwaad maken dat hij niet per direct vertrekt als premier.

Binnen de Conservatieve Partij van Johnson wordt vooral opgelucht gereageerd. Volgens Liz Truss, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft Johnson "de juiste beslissing" genomen. Ze noemt de Brexit, het coronavaccinatietraject en de steun aan Oekraïne als voornaamste prestaties van de regering onder Johnson.

Volgens Truss heeft het land "kalmte en eenheid" nodig, terwijl er gezocht wordt naar een nieuwe leider. Truss zelf wordt vaak genoemd als mogelijke opvolger van Johnson als partijleider en dus premier.

Parlementslid Tom Tugendhat stelde zich in januari na het partygate-schandaal al beschikbaar om Johnson op te volgen. Net als Truss noemt hij het vertrek van Johnson de juiste beslissing. Hij prijst de vertrekkende premier voor zijn verdiensten rond de Brexit, de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Binnen de Conservatieve Partij klinkt ook kritiek dat Johnson aanblijft tot er een opvolger is gevonden. Voormalig minister George Freeman riep Johnson op per direct te vertrekken, zodat iemand anders tijdelijk het land kan leiden. John Major, die tussen 1990 en 1997 namens de Conservatieven premier was, noemde het "onverstandig" om Johnson tot de herfst te laten aanblijven.

Johnsons voorganger Theresa May wilde desgevraagd nog niet vooruitlopen op wie de nieuwe Britse leider moet worden. Ze zei dat de volgende premier zich moet richten op het "herstellen van eenheid in de partij en het land".

Medestanders van Boris Johnson, waaronder zijn vrouw Carrie en hun pasgeboren dochter Romy, waren aanwezig bij zijn persconferentie en lieten met applaus hun steun blijken. Foto: Getty Images

Tegenstanders willen dat Johnson per direct opstapt

Politieke tegenstanders van Johnson kunnen hun geluk niet op met diens aangekondigde vertrek, al vinden velen van hen dat hij ook als premier per direct moet vertrekken.

Keir Starmer, de leider van de grootste oppositiepartij in het Britse parlement, noemt het "niet eerlijk" dat Johnson voorlopig aanblijft als premier. "Hij moet helemaal weg, dit kan zo niet langer. Zijn eigen partij vindt het al genoeg geweest, dan kunnen ze de rest van het land niet met hem opzadelen voor de komende maanden", aldus de Labour-leider.

Starmer waarschuwde voor de persconferentie al dat zijn partij een motie van wantrouwen zal indienen als Johnson niet per direct zou opstappen als premier. "We hebben niet alleen verandering in de top nodig, we hebben een volledig andere regering nodig."

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon noemde het tijdelijke aanblijven van Johnson een "onhoudbaar voorstel". Ze ziet in de "teloorgang van deze rottende regering" nogmaals de bevestiging dat de tijd rijp is voor de onafhankelijkheid van Schotland ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk.

37 Bekijk het statement van de Britse premier Boris Johnson

Internationale leiders weinig rouwig om vertrek Johnson

Buiten het Verenigd Koninkrijk wordt het aangekondigde vertrek van Johnson met weinig teleurstelling onthaald. De Ierse premier Micheál Martin ziet kansen om de als gevolg van de Brexit "gespannen relatie" tussen zijn land en het VK te verbeteren. "Premier Johnson en ik spraken vaak met elkaar, maar waren het zelden eens. Als gevolg daarvan stond de band tussen onze regeringen recent constant onder druk."

Michel Barnier, die namens de Europese Unie de onderhandelingen met betrekking tot de Brexit voert, hoopt dat het vertrek van Johnson tot een "constructievere, respectvollere" relatie leidt met het Verenigd Koninkrijk.

De Russische regering liet via een woordvoerder weten het vertrek van Johnson toe te juichen. Het Kremlin noemde hem "een domme clown", die zijn verdiende loon krijgt voor het leveren van wapens aan Oekraïne. "Hij mag ons niet, wij mogen hem ook niet", aldus het Kremlin.

Oekraïne bedankte Johnson via presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak voor zijn steun. De Britse premier liep volgens Oekraïne voorop in de hulp aan het land. Hij was volgens Podolyak een van de eersten die de Russische aanval op Oekraïne zag aankomen en het een invasie noemde.