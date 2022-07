De Britse premier Boris Johnson heeft donderdag aangekondigd op te stappen. Hij blijft voorlopig de taken van regeringsleider uitvoeren, totdat er een opvolger bekend is. Johnson lag al geruime tijd onder vuur vanwege een reeks schandalen, zoals het bijwonen van feestjes in coronalockdowns. Het vertrek van een aantal prominente ministers de afgelopen dagen blijkt de druppel te zijn geweest.

Johnson treedt ook per direct af als partijleider van de Conseratieve Partij. Vorige maand overleefde hij nog een vertrouwensstemming, toen een meerderheid van zijn partijgenoten vond dat hij kon aanblijven. Nu tientallen leden van zijn kabinet zijn opgestapt, treedt Johnson alsnog terug.

In een persconferentie liet Johnson weten dat de zoektocht naar zijn opvolger volgende week begint. "In de politiek is niemand ook maar enigszins onvervangbaar. Ons geweldige systeem zal een andere leider produceren", aldus Johnson. Hij beloofde dat hij die nieuwe leider "alle steun zal geven die ik kan geven".

Vertrekgolf ministers laatste druppel

Het vertrek van een reeks hooggeplaatste functionarissen werd op 5 juli ingeluid door minister van Financiën Rishi Sunak en gezondheidsminister Sajid Javid. Het tweetal uitte bij hun vertrek felle kritiek op Johnson. Ze schreven in een verklaring dat de overheid geen "goed, competent en serieus werk" verricht.

Na het vertrek van de belangrijke ministers stapten nog enkele tientallen regeringsleden op. Daarna vroegen Britse politiek analisten zich af of Johnson hen wel allemaal kon vervangen.

Sunak en Javid behoren beiden tot de Conservatieve Partij van Johnson. Binnen zijn eigen partij werd al langer gevraagd om het vertrek van de premier. Zo overleefde Johnson begin juni nipt een vertrouwensstemming, waarbij minder dan zes op de tien partijgenoten steun voor hem uitspraken.

Schandalen stapelden zich op

Tijdens Johnsons termijn als premier stapelden de schandalen zich langzaam op. Het merendeel vond plaats in de categorie 'partygate'. Die zaak draait om verboden feestjes op het kantoor van Johnson tijdens coronalockdowns.

Recent kwam er een nieuw schandaal aan het licht. De premier had een ex-regeringslid ondanks klachten over seksueel wangedrag toch een baan gegeven.

Johnson was sinds 2019 de premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor was hij onder andere acht jaar lang de burgemeester van Londen.

