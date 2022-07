Het Surinaamse Hof van Justitie buigt zich vanaf 29 juli over de zaak tegen oud-president Desi Bouterse rond de Decembermoorden, meldt Starnieuws donderdag. Vier andere verdachten staan dan eveneens terecht. Zij waren net als Bouterse in beroep gegaan tegen hun straf.

Bouterse werd in 2019 veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in 1982. Hij wordt niet verdacht van het uitvoeren van de moorden, maar wel verantwoordelijk gehouden. In 2021 werd de straf bevestigd, nadat Bouterse verzet had aangetekend.

De geruchtmakende moorden stonden een politieke carrière niet in de weg. Bouterse kon 28 jaar later president worden nadat zijn Nationale Democratische Partij de verkiezingen had gewonnen.

Bouterse bleef tot 2020 aan de macht. Toen leed zijn partij een verkiezingsnederlaag en kon zijn rivaal Chan Santokhi president worden.