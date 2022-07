Britse media melden vandaag dat de premier Boris Johnson vandaag gaat aankondigen dat hij opstapt. De politieke carrière van de Britse premier hangt al even aan een zijden draadje na een recent schandaal waarbij een ex-regeringslid ondanks klachten over seksueel wangedrag toch een bepaalde baan kreeg.

Een woordvoerder namens Downing Street zegt dat Johnson later vandaag een verklaring zal afleggen. Volgens BBC News zal Johnson zijn taken blijven waarnemen tot er komende herfst een opvolger wordt gekozen.

Woensdagavond hadden in totaal 44 ministers en andere kabinetsfunctionarissen ontslag genomen uit Johnson's regering. Donderdagochtend dienden ook de minister voor Tech en Digitale Economy Chris Philp en minister voor de gerechtshoven James Cartlidge hun ontslag in.

Ook de kersverse minister van Onderwijs, Michelle Donelan, stapte donderdagochtend na minder dan 48 uur op. Dat is extra pijnlijk voor Johnson, die haar dinsdag had aangesteld als vervanger van de opgestapte Nadhim Zahawi.

Eerder op donderdag stapten Damian Hinds en Brandon Lewis, de ministers voor Veiligheid en voor Noord-Ierland, en staatssecretaris van Wetenschap, Onderzoek en Innovatie George Freeman op.

Prominente opgestapte ministers uitten felle kritiek

Minister van Financiën Rishi Sunak en gezondheidsminister Sajid Javid maakten dinsdag vrijwel tegelijkertijd bekend te vertrekken. Die twee prominente ministers uiten op Twitter felle kritiek op de premier. Sunak vond dat het publiek "terecht" mag verwachten dat de overheid "goed, competent en serieus" haar werk doet. In zijn ontslagbrief schrijft hij dat zijn opvattingen inmiddels fundamenteel verschillen met die van Johnson.

Javid twitterde dat hij het vertrouwen in Johnsons vermogen om te "regeren in het nationaal belang" heeft verloren.

Op Downing Street vond woensdagavond crisisoverleg plaats tussen Johnson en een aantal prominente ministers, die hem vragen om de eer aan zichzelf te houden en te vertrekken. Extra pijnlijk is dat de kersverse minister van Financiën, Nadhim Zahawi, zich bij dat gezelschap heeft gevoegd. Hij werd dinsdagavond aangesteld door Johnson als vervanger van Sunak.

Johnson had op zijn beurt de minister van Huisvesting en Lokale Zaken, Michael Gove, ontslagen. Dat zou hij hebben gedaan wegens "een gebrek aan loyaliteit naar de partij".

Johnson weigerde eerder zelf op te stappen

Johnson peinsde er woensdag niet over om op te stappen. De door schandalen geplaagde premier zei toen nog altijd voldoende gezag te hebben om het land te leiden namens de inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

Steeds meer partijleden van Johnson vragen de premier echter om af te treden. De conservatieve politicus George Osborne zegt donderdagochtend dat de Britse premier "nog zo'n acht uur heeft om met enige waardigheid af te treden, een speech te geven, de overdracht van de macht te regelen en vervolgens te werken aan het herstellen van zijn reputatie." De minister van Defensie, Ben Wallace, roept partijleden op om Johnson weg te stemmen.

Johnson overleefde begin juni nipt een vertrouwensstemming en volgens de huidige regels kan een dergelijke stemming in het daaropvolgende jaar niet nogmaals gehouden worden. Het nieuws dat in de afgelopen dagen ruim veertig kabinetsleden het vertrouwen in hem hebben opgezegd, doet de kans op een nieuwe overwinning slinken.

BBC zegt dat Johnson besloten heeft op te stappen

Britse media speculeren steeds meer op het vertrek van Johnson. Zo plaatste The Guardian donderdag een podcast online met de titel 'The last days of Boris Johnson'.

De BBC meldt dat Johnson besloten heeft op te stappen. Hij zou willen aanblijven totdat in de herfst een nieuwe leider van de Tories is gekozen. Philp laat in het Britse ochtendprogramma Today weten dat voorstel "redelijk" te vinden .

Premier gaat gebukt onder schandalen

Johnson gaat gebukt onder een reeks schandalen en ligt regelmatig onder vuur, ook in zijn eigen conservatieve partij. De Britse premier overleefde dit jaar de zogenoemde partygate-affaire: verboden regeringsfeestjes in coronatijd. 148 van zijn partijgenoten stemden toen voor zijn vertrek, 211 tegen.

Ze waren verbolgen over de feestjes die Johnson gaf tijdens coronalockdowns. De schandalen hebben de partij van de premier beschadigd en bij de regionale verkiezingen in mei gingen de 'Tories' hard onderuit.

Vertrouwen in Johnson lager dan in vorige premier

Uit de stemming in juni bleek dat er minder vertrouwen is in Johnson dan in de vorige premier Theresa May. Zij werd ook aan een vertrouwensstemming onderworpen en zag 133 partijgenoten zich tegen haar keren.

May stapte een half jaar na de stemming op. Ook Margaret Thatcher trad in 1990 acht dagen na haar 'gewonnen' vertrouwensstemming af.