De schoolvakantie in regio Midden-Nederland gaat bijna van start. Vakantiegangers die in Nederland blijven, kunnen komend weekend rekenen op gematigd zomerweer. Voor de echte zomerwarmte moet je verder zuidwaarts, meldt Weeronline donderdag.

Wie de komende dagen in de omgeving van Nederland vertoeft, kan rekenen op rustig zomerweer. In Duitsland en België moet rekening worden gehouden met (lichte) buien. Vooral in het zuiden en oosten van Duitsland komen af en toe stevigere exemplaren voor.

In onze buurlanden verlopen de eerste dagen van de vakantie relatief koel. In België liggen de maxima tussen 19 tot 24 graden, terwijl het in Duitsland regionaal al zomers warm wordt.

Na het weekend loopt de temperatuur flink op en wordt het op meerdere plaatsen in België en Duitsland zomers warm. Daarbij is flink wat ruimte voor de zon en het is goed weer voor buitenactiviteiten. Later in de week neemt de kans op tropische hitte toe.

Veel zon, maar ook soms buien in de Alpen

Wandelaars in de Alpenlanden kunnen de komende tijd veel zomers weer verwachten. Wel kunnen af en toe regen- en onweersbuien ontstaan.

Voor buitenactiviteiten zijn de weersomstandigheden uitstekend. In de grote steden wordt het al zomers warm met (ruim) 25 graden, maar in de bergen is het vaak wat koeler.

Let wel op de zon. Die is namelijk erg krachtig en als je wat hoger in de bergen verblijft, heb je minder snel door dat je verbrand. Vanaf dinsdag wordt het in de Alpenlanden een stuk warmer.

Zinderende hitte in binnenlanden Spanje en Portugal

Grote delen van Portugal en Spanje kunnen de komende dagen rekenen op extreem heet weer. In Portugal is het de eerste dagen met zo'n 25 tot 28 graden vlak aan zee nog zeer aangenaam. Maar landinwaarts loopt het kwik al snel op tot ruim 35 graden.

Begin volgende week stijgt de temperatuur verder naar ruim 40 graden in de binnenlanden van Spanje en Portugal. Het kwik kan de komende dagen lokaal zelfs oplopen tot 45 graden. Omdat Spanje en Portugal gebukt gaan onder droogte en extreme hitte, neemt de kans op bosbranden toe.

Prachtig vakantieweer Spaanse costa's en Côte d'Azur

Wie op zoek is naar mooie stranden en zonnige omstandigheden kan terecht in Zuid-Frankrijk en de Spaanse costa's. Er is veel ruimte voor de zon en voorlopig blijft dat ook zo.

Met een graad of 29 of 30 aan de Franse Rivièra en Costa Brava is het warm, maar niet al te heet. Bovendien waait er af en toe een briesje van zee waardoor het op de stranden vaak goed toeven is.

Op de Balearen en de Canarische Eilanden schijnt de zon vaak uitbundig. Op Ibiza en Mallorca is het vaak tropisch warm met ruim 30 graden. Op Tenerife en Gran Canaria is het met 27 of 28 graden iets minder heet. Vanaf zondag wordt het op de Canarische Eilanden een stuk warmer. Wel waait er vaak een verfrissende bries van zee.

Zon en onweersbuien voor Griekenland en Turkije

Ook op de Griekse en Turkse stranden is het vaak goed toeven met zo'n 27 tot ruim 30 graden. Eerst is het nog droog, maar vanaf vrijdag trekken stevige regen- en onweersbuien over Griekenland.

De onweersbuien bereiken komend weekend het noorden en westen van Turkije. Aan de stranden rondom de toeristische plaats Antalya lijkt het overwegend droog te blijven. Komende dagen is het daar zo'n 30 tot 33 graden.