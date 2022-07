De positie van de Britse premier Boris Johnson is de afgelopen uren verder aan het wankelen gebracht. Er is een leegloop gaande van zijn kabinet. Op Downing Street vindt momenteel crisisoverleg plaats tussen Johnson en een aantal prominente ministers, die hem vragen om de eer aan zichzelf te houden en te vertrekken, aldus Britse media.

Extra pijnlijk is dat de kersverse minister van Financiën, Nadhim Zahawi, zich bij dat gezelschap heeft gevoegd. Hij werd dinsdagavond aangesteld door Johnson en was de vervanger van Rishi Sunak, die eerder op de dag nota bene het startschot voor de leegloop gaf. Ook minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel is op Downing Street aanwezig.

Johnson heeft woensdag meermaals herhaald dat hij er niet over peinst om op te stappen, maar die beslissing is mogelijk niet aan hem.

Zo is het interne 1922-comité van zijn Conservatieve Partij naar verluidt van plan om cruciale regels aan te passen, zodat een nieuwe vertrouwensstemming versneld kan plaatsvinden. Johnson overleefde begin juni nipt een vertrouwensstemming en volgens de huidige regels kan een dergelijke stemming in het daaropvolgende jaar niet nogmaals gehouden worden.

Het enigszins goede nieuws voor Johnson is dat het comité maandag eerst interne verkiezingen wil houden om een nieuw bestuur aan te stellen. Britse media houden er echter rekening mee dat de regels vervolgens dinsdag al aangepast kunnen zijn om een nieuwe vertrouwensstemming versneld toe te staan.

De kans dat Johnson die eventuele stemming overleeft, lijkt met ieder uur kleiner te worden. Bij de vorige stemming kreeg hij al 'slechts' de steun van minder dan zes op de tien partijgenoten. Het nieuws dat in de afgelopen dag 36 kabinetsleden het vertrouwen in hem hebben opgezegd, doet de kans op een nieuwe overwinning slinken.

Het gaat om ruim een vierde van de in totaal 120 mensen die voor de regering werken. Tevens is een recordaantal opgestapt in één dag, schrijft BBC News.