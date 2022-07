De man die het vuur opende op het publiek bij een 4 juli-parade in de Verenigde Staten, heeft schuld bekend. De openbaar aanklager heeft hem zeven moorden ten laste gelegd. De 21-jarige Robert Crimo riskeert een levenslange celstraf zonder kans op vervroegde vrijlating.

Crimo heeft in een eerste verklaring gezegd dat hij ook overwoog om een tweede aanval te plegen, toen hij op de vlucht was. Er is volgens de politie geen bewijs voor een antisemitisch of racistisch motief.

Mogelijk stijgt het dodental nog. Bij de aanval op 4 juli - een nationale feestdag in de VS - vielen tientallen gewonden. Crimo vuurde vanaf een dak meer dan zeventig kogels af op de menigte.

Hij had zijn daad volgens de autoriteiten weken voorbereid. Hij werd uren later aangehouden in vrouwenkleren die hij droeg om makkelijker te kunnen ontsnappen, met make-up om zijn gezichtstatoeages te bedekken.

Crimo kwam in 2019 al twee keer in aanraking met de politie. In een van die gevallen dreigde hij volgens de politie "iedereen te vermoorden". De wapens die hij gebruikte bij de massamoord had hij op legale wijze verkregen.

De man moet op 28 juli voor de rechtbank verschijnen.