De Britse premier Boris Johnson denkt er niet over om op te stappen. Hij krijgt de laatste tijd veel kritiek op zijn optreden, ook van binnen zijn partij. Een groot aantal ministers en bewindslieden hebben het vertrouwen in hem opgezegd en zijn opgestapt.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje woensdag werd de premier bestookt met kritische vragen. Maar volgens Johnson is het zijn "baan om door te gaan".

De opgestapte minister van Volksgezondheid Sajid Javid gaf een verklaring in het Lagerhuis waarin hij het fundamentele integriteitsprobleem van de regering beschrijft. Volgens Javid zit dat probleem aan de top.

Hij wil Johnson niet meer het voordeel van de twijfel blijven geven en trad daarom af. Hij gaf ook een boodschap mee aan de ministers die nog blijven zitten: "Niets doen is ook een actieve beslissing." Johnson zei een vertrek pas te overwegen als hij het gevoel had dat de regering niet door kon met hem, maar dat is niet aan de orde.

Tijdens het vragenuurtje werd de premier bestookt met vragen van de oppositie en van zijn eigen partijgenoten over de laatste rel rond de aanstelling van Chris Pincher. Die moest vorige week opstappen nadat hij beschuldigd werd van het betasten van twee mannen.

Veel ministers opgestapt

Johnson ontkende dat hij op de hoogte was van een eerdere klacht tegen Pincher, maar dinsdag kwam naar buiten dat hij er wel degelijk van wist. Volgens een woordvoerder had hij zich dat niet "meteen herinnerd".

Javid stapte dinsdag op, samen met zijn collega Rishi Sunak (Financiën). Woensdag kwamen daar nog meerdere ministers en een aanzienlijk aantal regeringsfunctionarissen bij. Daarnaast hebben verschillende conservatieve parlementariërs een brief naar het partijbestuur gestuurd om hun vertrouwen in Johnson op te zeggen.

In totaal hebben al 27 ministers hun taken neergelegd. Dat is meer dan een vijfde van de 120 mensen die voor de regering werken.

Ze hopen dat de partij de regels verandert om een nieuwe vertrouwensstemming mogelijk te maken. Slechts een maand geleden overleefde Johnson de stemming binnen zijn eigen partij met 59 procent van de stemmen.

Woensdagavond mogelijk al vertrouwensstemming

Mogelijk wordt er woensdagavond al een nieuwe vertrouwensstemming gehouden. Het comité van de Conservatieve Partij dat daarover gaat, zou woensdagmiddag al bijeenkomen.

Omdat Johnson exact een maand geleden al een vertrouwensstemming overleefde, mag er volgens de regels geen nieuwe stemming worden uitgeschreven. Dat kan pas weer een jaar na de vorige poging. Volgens Britse media zou het comité nu overwegen de regels aan te passen om dat toch mogelijk te maken.

Een woordvoerder van Johnson heeft al aangegeven dat de premier strijdbaar is en verwacht ook toekomstige vertrouwensstemmingen te zullen overleven.