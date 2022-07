Vrouwen en meisjes die als tiener voor het eerst moeder worden, hebben op hun veertigste gemiddeld bijna vijf kinderen gekregen. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek van de Verenigde Naties (VN). Het aantal gaat in tegen de wereldwijde trend van afnemende geboortes per moeder.

Bijna een derde van de meisjes in zogenoemde ontwikkelingslanden wordt als tiener voor het eerst moeder. De helft van deze groep is jonger dan zeventien jaar. 40 procent van de meisje uit deze groep die hun eerste kind krijgen voordat ze veertien zijn, heeft drie kinderen gekregen voor hun twintigste.

De VN maakt zich zorgen over de uitkomsten en vrouwenrechten. Het aantal kinderhuwelijken neemt toe, blijkt uit het onderzoek. Daardoor neemt de opleiding van meisjes en hun toegang tot informatie over veilige en gewenste seks af. Dat, en structurele achterstelling van vrouwen op onder meer financieel gebied, draagt bij aan meer tienerzwangerschappen.

Het aantal en aandeel tienerzwangerschappen is vooral groot in de ontwikkelingslanden, constateert de VN. "De wereld faalt in het beschermen van meisjes", stelt directeur Natalia Kanem van het VN-bevolkingsfonds. Daarom roept het samenwerkingsverband van bijna tweehonderd landen overheden, hulporganisaties en gezinnen op om meisjes via beleid en economische steun beter te beschermen.