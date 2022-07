Twee Britse ministers stappen op uit protest over het leiderschap van premier Boris Johnson. Minister van Financiën Rishi Sunak en gezondheidsminister Sajid Javid maakten dinsdag vrijwel tegelijkertijd bekend te vertrekken.

Het aftreden van de twee ministers volgt na verontschuldigingen van Johnson over een recent schandaal, waarbij een ex-regeringslid ondanks klachten over seksueel wangedrag toch een bepaalde baan kreeg.

De twee ministers uiten op Twitter felle kritiek op de premier. Sunak vindt dat het publiek "terecht" mag verwachten dat de overheid "goed, competent en serieus" haar werk doet. In zijn ontslagbrief schrijft hij dat zijn opvattingen inmiddels fundamenteel verschillen met die van Johnson.

Javid twittert dat hij het vertrouwen in Johnsons vermogen om te "regeren in het nationaal belang" heeft verloren.

Na het ontslag van Sunak en Javid lieten andere ministers snel weten zich achter de beschadigde premier te scharen. Zo sprak buitenlandminister Liz Truss voor "100 procent" haar steun uit, meldt de BBC. Volgens de sociaaldemocratische oppositieleider Keir Starmer is het juist duidelijk dat de regering "instort."

Premier gaat gebukt onder schandalen

Johnson gaat gebukt onder een reeks schandalen en ligt regelmatig onder vuur, ook in zijn eigen conservatieve partij. De Britse premier overleefde onlangs nog een vertrouwensstemming bij de Conservatieven rond de zogenoemde partygate-affaire: verboden regeringsfeestjes in coronatijd. 148 van zijn partijgenoten stemden voor zijn vertrek, 211 tegen.

Ze zijn verbolgen over de feestjes die Johnson gaf tijdens coronalockdowns. De schandalen hebben de partij van de premier beschadigd en bij de regionale verkiezingen in mei gingen de 'Tories' hard onderuit.

Vertrouwen in Johnson lager dan in vorige premier

Uit de stemming in juni bleek dat er minder vertrouwen is in Johnson dan in de vorige premier Theresa May. Zij werd ook aan een vertrouwensstemming onderworpen en zag 133 partijgenoten zich tegen haar keren.

May stapte een half jaar na de stemming op. Ook Margaret Thatcher trad in 1990 acht dagen na haar 'gewonnen' vertrouwensstemming af.

Het wordt afwachten of Johnson ook besluit op te stappen. Een nieuwe interne vertrouwensstemming is het komende jaar niet mogelijk.