De schutter die maandag een bloedbad aanrichtte bij een parade in de Verenigde Staten had zijn aanslag al wekenlang voorbereid. Hij had meerdere wapens in zijn bezit en vermomde zich na de aanslag als een vrouw om de plaats delict te ontvluchten, meldt de politie dinsdag. Later op de dag wordt de precieze aanklacht tegen hem bekendgemaakt.

Volgens de regionale politie heeft de schutter op willekeurige mensen geschoten. "Hij lijkt het niet op een bepaalde religie of ras te hebben gemunt", aldus een woordvoerder.

De politie gaat ervan uit dat de 22-jarige man de aanslag in zijn eentje uitvoerde. De wapens heeft hij op legale wijze aangeschaft in de directe omgeving van de plaats delict in Chicago. De schutter zou onder meer gebruik hebben gemaakt van een AR-15-aanvalsgeweer, dat vaker wordt gebruikt bij schietpartijen in de VS.

In totaal vuurde de man zeker zeventig kogels af op het publiek. Zes mensen kwamen om het leven en tientallen mensen raakten gewond, waarvan meer dan twintig ernstig.

34 Paniek tijdens schietpartij op 4 juli-parade in Chicago

Amerikanen vierden nationale feestdag

De man opende het vuur tijdens een optocht in een voorstad van Chicago. Veel aanwezigen vierden op dat moment de Amerikaanse nationale feestdag 4 juli, waarop de onafhankelijkheid wordt gevierd.

Volgens de politie was de verdachte met behulp van een ladder op het dak van een gebouw geklommen. Vanuit die positie opende hij het vuur op het publiek, waarna grote paniek ontstond.

Het incident komt op het moment dat veel Amerikanen andere recente bloedbaden nog vers in het geheugen hebben. Op 24 mei werden negentien schoolkinderen en twee leraren doodgeschoten op een basisschool in Uvalde in de staat Texas. Tien dagen eerder werden tien mensen doodgeschoten in een supermarkt in de staat New York.