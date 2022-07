De NAVO-landen hebben dinsdag officieel getekend voor de toetreding van Zweden en Finland tot het militaire bondgenootschap. Dat betekent dat de aspirant-leden vanaf nu mogen meepraten, maar nog niet meestemmen.

Zweden en Finland begonnen maandag aan het overleg dat ze moest klaarstomen voor het lidmaatschap. Voor eerdere kandidaat-leden duurde dat proces vele maanden, maar nu was het al in één dag klaar. Dat komt doordat de twee landen al jaren nauw samenwerken met de NAVO.

"Het is werkelijk een historisch moment voor Finland, Zweden en de NAVO en voor onze gedeelde veiligheid", zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg bij de ondertekeningsceremonie. Namens Nederland tekende scheidend ambassadeur Marisa Gerards. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) spreekt van een "wezenlijke stap voor onze veiligheid".

De twee aspirant-leden hebben nu alleen nog de goedkeuring van de parlementen van de meeste van de dertig lidstaten nodig. De zogeheten ratificatie gaat naar verwachting nog maanden duren. In Nederland kost zoiets doorgaans veel tijd, zelfs als er haast gemaakt wordt.

Zweden en Finland kunnen nu nog geen beroep doen op de bescherming van de NAVO. Wel hebben beide landen van meerdere landen veiligheidsgaranties gekregen. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de andere Scandinavische NAVO-leden hebben toegezegd Zweden en Finland te helpen in het geval van een aanval.

Turkije besloot vorige week op de NAVO-top in Madrid dat het zich niet langer zou verzetten tegen het lidmaatschap van Zweden en Finland. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wees er wel op dat Turkije de toetreding van de twee landen alsnog zal dwarsbomen als ze in zijn ogen niet genoeg werk maken van hun toezeggingen over bijvoorbeeld de aanpak van de Koerdische verzetsbeweging PKK.