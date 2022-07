Bij een schietpartij tijdens een optocht in een voorstad van Chicago zijn zeker zes doden en 36 gewonden gevallen, melden Amerikaanse media. De 22-jarige schutter heeft zich maandagavond overgegeven.

De parade in Highland Park werd gehouden vanwege de Amerikaanse nationale feestdag 4 juli, waarop de onafhankelijkheid wordt gevierd.

De schutter was met behulp van een ladder op het dak van een gebouw geklommen, zegt de politie. Hij loste er zijn schoten met een zwaar geweer dat de politie later aantrof.

De hoofdstraat in Highland Park is bezaaid met achtergelaten stoelen en vlaggen. Getuigen kwamen later op de dag terug om kinderwagens en andere spullen op te halen, maar kregen te horen dat ze niet verder mochten dan het politielint.

"Het klonk als vuurwerk dat afging," zegt de gepensioneerde arts Richard Kaufman die tegenover de straat stond waar de schutter het vuur opende.

Hij zegt dat hij ongeveer tweehonderd schoten heeft gehoord. "Het was een totale chaos," zei hij. "Mensen zaten onder het bloed en struikelden over elkaar."

De parade werd meteen beëindigd. Ook festiviteiten in de omgeving zijn afgeblazen. Toen de eerste schoten vielen, stoven paradedeelnemers en toeschouwers in blinde paniek uiteen, is op videobeelden te zien.

34 Paniek tijdens schietpartij op 4 juli-parade in Chicago

Twee agenten neergeschoten in Philadelphia

Terwijl duizenden mensen een Fourth of July-concert en vuurwerkshow vierden, zijn twee politieagenten neergeschoten, melden lokale ambtenaren en media.

"Er is een veiligheidsincident op de Benjamin Franklin Parkway," zeiden de hulpdiensten. Beide agenten waren in stabiele toestand, heeft tv-station CBS3 Philadelphia vernomen van de politie, die nog zoekt naar de schutter.

Lokale media lieten videobeelden zien waarop te zien is hoe mensen wegrennen bij het horen van de schoten. De politie instrueerde mensen om dekking te zoeken in omliggende gebouwen.

Recente bloedbaden

De incidenten op Onafhankelijkheidsdag komen op het moment dat veel Amerikanen andere recente bloedbaden in de Verenigde Staten nog vers in het geheugen hebben. Op 24 mei werden negentien schoolkinderen en twee leraren doodgeschoten op een basisschool in Uvalde in Texas. Tien dagen eerder werden tien mensen doodgeschoten in een supermarkt in New York.