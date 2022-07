Bij een schietpartij tijdens een optocht in een voorstad van Chicago zijn zeker zes doden gevallen, melden Amerikaanse media. De parade in Highland Park was op de Amerikaanse nationale feestdag 4 juli, waarop de onafhankelijkheid wordt gevierd. De schutter is nog voortvluchtig.

De verdachte zou een jonge witte man zijn. Hij zou vanaf een dak het vuur hebben geopend.

Volgens autoriteiten zijn er zeker 24 zwaargewonden. De parade werd meteen beëindigd. Ook festiviteiten in de omgeving zijn afgeblazen.

Toen de eerste schoten vielen, stoven paradedeelnemers en toeschouwers in blinde paniek uiteen, is op videobeelden te zien. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend.

34 Paniek tijdens schietpartij op 4 juliparade in Chicago

De schietpartij op Onafhankelijkheidsdag komt op het moment dat veel Amerikanen andere recente bloedbaden in de Verenigde Staten nog vers in het geheugen hebben. Op 24 mei werden negentien schoolkinderen en twee leraren doodgeschoten op een basisschool in Uvalde in Texas. Tien dagen eerder werden tien mensen doodgeschoten in een supermarkt in New York.