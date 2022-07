Zo'n 32.000 inwoners van Sydney hebben dit weekend hun woning moeten verlaten vanwege overstromingsgevaar. De stad in het zuidoosten van Australië kampt met zware regenval, waardoor het waterpeil in de rivieren sterk is gestegen. Ook maandag zal het waarschijnlijk nog hard blijven regenen. Vanaf dinsdag wordt het naar verwachting droger.

In de getroffen gebieden viel afgelopen weekend zo'n 200 millimeter regen, met uitschieters tot 350 millimeter. Dat is evenveel regen als normaal in de hele maand juli valt.

De regen heeft ervoor gezorgd dat straten en bruggen in de omgeving onder water zijn komen te staan. Ook is een stuwdam in Warragamba, een plaats ten westen van Sydney, gaan lekken door het gestegen waterpeil.

Theresa Fedeli, burgemeester van Camden, een plaats ten zuidwesten van Sydney, noemt de overstromingen "verschrikkelijk", meldt ABC News. "De meeste slachtoffers herstellen nog van de afgelopen overstromingen en nu gebeurt het opnieuw."

De overstromingen zijn niet uitzonderlijk in het gebied rondom Sydney; deze overstromingen zijn het vierde geval in achttien maanden tijd. Afgelopen maart eisten de overstromingen in het gebied nog meerdere levens.

Premier van New South Wales Dominic Perrottet liet dan ook weten dat hij verwacht dat overstromingen in de deelstaat vaker zullen voorkomen in de toekomst.