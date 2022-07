Na een breuk van een gletsjer in de Italiaanse Alpen worden nog zeker zeventien mensen vermist, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Het aantal vermisten was eerder vastgesteld op tien.

Door de breuk op de berg Marmolada zondag ontstond een lawine, met zeker zes doden en acht gewonden tot gevolg. Onder de doden zijn drie Italianen en een Tsjech. Twee personen zijn volgens ANSA nog niet geïdentificeerd.

Het Italiaanse persbureau bericht dat de zoektocht naar de vermisten in de nacht van zondag op maandag is doorgegaan, met onder meer drones. Bij de zoekactie wordt ook gebruikgemaakt van helikopters en honden. Slachtoffers worden naar ziekenhuizen in nabijgelegen plaatsen gebracht.

De Marmolada is met 3300 meter de hoogste berg in de Dolomieten. Door een vroege hittegolf in Italië was het zaterdag op de berg 10 graden. Experts denken dat er mogelijk een verband is tussen de warmte en de lawine van afgelopen weekend.