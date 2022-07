De Deense politie ziet geen aanwijzingen voor terroristische motieven bij de 22-jarige man die is aangehouden voor de schietpartij in een winkelcentrum in Kopenhagen waarbij drie mensen om het leven kwamen. Volgens de politie had de man "een lange geschiedenis van psychische problemen".

De schietpartij vond zondagavond plaats in een van de grootste winkelcentra van Denemarken. Een 47-jarige Rus en twee 17-jarigen kwamen om het leven. Vier anderen, onder wie twee mensen uit Zweden, raakten zeer ernstig gewond.

Eerder meldde de politie een terreurdaad niet uit te sluiten. De verdachte is aangeklaagd voor doodslag en zal maandag worden ondervraagd. Hij is een bekende van de politie, maar "slechts zijdelings". Hij is niet iemand naar wie intensief onderzoek werd gedaan.

Lokale media schreven zondag dat grote paniek ontstond toen de schoten werden gehoord in het winkelcentrum. Een grote massa mensen zou daarna naar buiten zijn gerend.

Diverse getuigen zeiden dat de schutter met een opgericht geweer door het winkelcentrum zou hebben gelopen. Ook zou hij mensen hebben willen misleiden door te zeggen dat zijn wapen nep was, wellicht in de hoop dat ze niet zouden wegrennen.

Politie gaat ervan uit dat verdachte alleen handelde

De verdachte was bij zijn arrestatie in het bezit van een vuurwapen en munitie. Hij handelde vermoedelijk alleen, maar de politie is zondag direct een groot onderzoek gestart om er zeker van te zijn dat er geen andere personen bij betrokken waren.

Een concert van de Britse zanger Harry Styles, dat zondag gepland stond in een arena dicht bij het winkelcentrum, is kort voor aanvang afgelast. De al aanwezige bezoekers konden via de metro het stadsdeel verlaten.

Premier Mette Frederiksen sprak zondagavond van een "wrede aanval". Ze riep de inwoners van haar land op elkaar te steunen "in deze moeilijke tijd".