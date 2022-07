Bij zeldzame protesten in de autonome republiek Karakalpakië in Oezbekistan zijn burgers zondag slaags geraakt met de veiligheidsdiensten. Daarbij vielen aan beide kanten slachtoffers, meldt de Oezbeekse president Shavkat Mirziyoyev. Volgens een oppositielid in ballingschap zijn er zeker vijf mensen om het leven gekomen. Een andere overheidsfunctionaris liet eerder weten dat duizenden mensen zijn opgenomen in ziekenhuizen.

De protesten vonden plaats in de stad Nukus, de hoofdstad van de republiek Karakalpakië in het noordwesten van Oezbekistan. Op vrijdag begonnen de protesten en werden gaandeweg groter. Eerder dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen in de autonome regio.

In een verklaring zei president Mirziyoyev dat relschoppers "destructieve acties" hadden uitgevoerd. Demonstranten zouden met stenen hebben gegooid, brand hebben gesticht en de politie hebben aangevallen, aldus Mirziyoyev.

De demonstraties zijn gericht tegen plannen om grondwettelijke wijzigingen door te voeren waardoor de autonome status van Karakalpakië in het gevaar komt. Karakalpakiërs zijn een etnische minderheid met een eigen taal. Mirziyoyev heeft laten weten een deel van de plannen in te trekken.

In het voormalige Sovjetland treedt de overheid hard op tegen elke vorm van oppositie. Mirziyoyev werd reeds herkozen tot president. Na zijn huidige termijn zou hij moeten stoppen. De grondwetswijzigingen die hij van plan is door te voeren zouden er echter voor zorgen dat hij nog eens twee termijnen als president kan aanblijven.