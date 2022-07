Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn zondag drie mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. Drie van hen verkeren in kritieke toestand. Dat bevestigt de politiecommandant Soren Thomassen op een persconferentie in de nacht van zondag op maandag.

De dader is opgepakt, aldus de politiecommandant. Eerder meldde de politie al dat in verband met het incident een 22-jarige Deense man is gearresteerd.

De dader was in het bezit van een vuurwapen en munitie. Hij handelde vermoedelijk alleen, maar de politie is een groot onderzoek gestart om er zeker van te zijn dat er geen andere personen bij betrokken waren.

De politie sluit een terreurdaad niet uit. De verdachte is aangeklaagd voor doodslag en zal maandag, in aanwezigheid van een rechter, worden ondervraagd.

De schietpartij vond plaats in winkelcentrum Field's. Het is een van de grootste winkelcentra van Denemarken en ligt tussen het centrum en de luchthaven van de hoofdstad.

Lokale media schrijven dat grote paniek ontstond toen de schoten werden gehoord. Een grote massa mensen zou daarna naar buiten zijn gerend.

Het belangrijkste ziekenhuis van Kopenhagen, Rigshospitalet, meldt een "kleine groep patiënten" te hebben ontvangen in verband met het incident. Het ziekenhuis heeft extra personeel ingeschakeld, onder wie chirurgen en verpleegkundigen.

Diverse getuigen beschrijven aan Deense media dat de schutter met een geheven geweer door het winkelcentrum zou hebben gelopen, zonder te rennen. Ook zou de verdachte geprobeerd hebben mensen te misleiden door te zeggen dat zijn wapen nep was, wellicht in de hoop dat ze niet zouden wegrennen.

Deense premier spreekt van 'wrede aanval'

De premier van Denemarken, Mette Frederiksen, sprak zondagavond van een "wrede aanval". Ze riep de inwoners van haar land op elkaar te steunen "tijdens deze moeilijke tijd".

In een verklaring laat de Deense koninklijke familie, namens koningin Margrethe en het kroonprinselijk paar Frederik en Mary, weten dat haar gedachten en medeleven uitgaan naar de slachtoffers. Ook roept de koninklijke familie op tot "eenheid en zorg" en bedankt zij de autoriteiten en hulpdiensten "voor hun snelle en effectieve optreden in de afgelopen uren".