Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: Rusland heeft zondag de controle over de strategisch gelegen Oekraïense stad Lysychansk in handen gekregen, nadat Oekraïense troepen zich uit de stad hebben teruggetrokken. Bij beschietingen van steden in Donetsk zijn veel doden gevallen, zo beweren Oekraïense autoriteiten.

Eerst Lysychansk: de stad was het laatste strategische bolwerk in handen van Oekraïne in de regio Luhansk. De stad is belangrijk voor de Russen, omdat ze via daar verder het Donetsbekken in kunnen komen.

"Het voortzetten van de verdediging van de stad zou fatale gevolgen hebben. Om de levens van Oekraïense verdedigers te sparen, is het besluit genomen om terug te trekken", staat in een verklaring van de Oekraïense legerleiding op sociale media.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Al in de nacht van zaterdag op zondag erkenden verschillende Oekraïense legerbronnen dat de stad gevallen was. Zo meldde de Oekraïense militaire gouverneur van Luhansk, Serhiy Gaidai, dat de Russen verder waren opgerukt en hun positie aan het verstevigen waren. Dat werd zondag in de loop van de dag tegengesproken door Kyiv. Het is niet helemaal duidelijk waarom dat gebeurde.

Russische media toonden al vroeg op de dag beelden van separatisten of Russische troepen die door de straten van Lysychansk paradeerden. Ook verspreidden Russische bronnen via Twitter een video waarop te zien was dat een Sovjetvlag op de ruïnes van het administratieve centrum van de stad geplaatst was. De informatie kan niet geverifieerd worden.

Veel gebouwen in Lysychansk zijn beschadigd. De stad werd de afgelopen weken zwaar gebombardeerd door Russische troepen. Veel gebouwen in Lysychansk zijn beschadigd. De stad werd de afgelopen weken zwaar gebombardeerd door Russische troepen. Foto: Reuters

'Veel doden' bij hevige beschietingen van Oekraïense steden in Donetsk

In Donetsk zijn volgens autoriteiten dus veel doden gevallen door Russische beschietingen. De burgemeester van de stad Slovyansk spreekt van de zwaarste beschieting op die stad in de afgelopen periode.

Volgens burgemeester Vadym Lyakh vielen er zeker zes doden en vijftien gewonden. Op vijftien locaties in de stad brak brand uit. Zeker één kind kwam om het leven. Lyakh verwacht dat het dodental snel zal oplopen.

Ook Kramatorsk, een andere stad in Donetsk, was opnieuw het doelwit van beschietingen. Journalisten van persbureau Reuters signaleerden zaterdag al raketinslagen in de stad. Enkele explosieven die niet tot ontploffing kwamen werden gevonden in woonwijken en tussen flatgebouwen.

De journalisten spraken ook met Oekraïense soldaten aan de frontlinie in het Donetsbekken. "De Russen hanteren momenteel de tactiek om alles plat te bombarderen en bewegen daarna pas vooruit", aldus de militairen.

41 Meerdere doden en gewonden door raketaanval op Sloviansk

Mogelijk ook doden bij explosie in Russische stad

Ook in Rusland zou het zondag onrustig zijn geweest. In de Russische stad Belgorod, vlak bij Oekraïne, zijn volgens de lokale gouverneur zeker drie mensen om het leven gekomen door verschillende explosies. Vier mensen zouden gewond zijn geraakt. De mededeling volgde op berichten over verschillende over ontploffingen in de stad. Tientallen gebouwen zijn beschadigd.

Ten minste elf appartementsgebouwen en 39 woningen zijn geraakt. Vijf daarvan zijn volledig verwoest, aldus gouverneur Vjatsjeslav Gladkov van de regio Belgorod.

Oekraïne heeft nog niet gereageerd en het bericht is nog niet onafhankelijk geverifieerd.

Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne heeft Rusland meerdere keren geklaagd over aanvallen op eigen grondgebied. Naast Belgorod beschuldigen andere Russische regio's - waaronder Koersk en Brjansk - de Oekraïners herhaaldelijk van beschietingen. Kyiv geeft meestal geen commentaar op de beschuldigingen.