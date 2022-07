Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt, zo meldt de politie. Een persoon is gearresteerd. Het is onduidelijk of het gaat om de schutter.

De schietpartij vond plaats in winkelcentrum Field's. Het is een van de grootste winkelcentra van Denemarken en ligt tussen het centrum en de luchthaven. In de buurt bevindt zich ook de Royal Arena, waar later zondag een uitverkocht concert van de Britse zanger Harry Styles is gepland.

Lokale media schrijven dat grote paniek ontstond toen de schoten werden gehoord. Een grote massa mensen zou daarna naar buiten zijn gerend.

Op sociale media schrijven gebruikers dat de schutter gebruikt zou hebben gemaakt van een semi-automatisch geweer. Die berichten zijn niet bevestigd door de lokale autoriteiten.

De politie roept via Twitter getuigen op zich te melden en adviseert de mensen die nog in het winkelcentrum aanwezig zijn om te wachten op agenten.

Dit bericht wordt aangevuld als meer informatie bekend is.