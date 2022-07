Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen door een breuk van een gletsjer. Nog eens acht personen raakten gewond en twaalf personen zijn nog vermist, melden Italiaanse media.

De slachtoffers zijn bergbeklimmers. De gletsjerbreuk vond plaats op de berg Marmolada in de Dolomieten, bij een klimroute.

Door de gletsjerbreuk ontstond een stroom van ijs, sneeuw en rotsblokken. Daar zijn de klimmers hoogstwaarschijnlijk door verrast.

Zeker twee groepen klimmers zouden zijn getroffen. Hulpdiensten zetten meerdere helikopters en reddingsteams met honden in. Over de nationaliteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt.