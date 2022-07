De Nigeriaanse politie heeft 77 volwassenen en kinderen bevrijd uit een kerk in Ondo, in het zuidwesten van het land. Dat meldt de BBC zondag. Sommigen gelovigen zouden daar al maanden verschanst zitten, nadat een kerkelijk leider in april had gezegd dat de terugkeer van Jezus Christus zou zijn uitgesteld tot september.

Het is onbekend waarom de kerkgangers maandenlang in de kerk bleven bivakkeren. De politie viel de kerk binnen op aangeven van de moeder van een aantal kinderen. Die had hen als vermist opgegeven en vermoedde dat ze zich in de kerk bevonden.

In de nasleep van de bevrijding zijn de voorgangers van de kerkgemeente gearresteerd. De politie onderzoekt of er sprake is van massaontvoering. Het is niet bekend hoe de 77 bevrijde kerkgangers eraan toe zijn.

Volgens de eerste informatie waarover de politie beschikt, had een van de voorgangers de kerkgangers verteld dat Jezus Christus zich in april aan hen zou tonen. Daarna hield hij ze voor dat het moment zou zijn uitgesteld tot september.

Met de terugkeer van Jezus (ook wel parousia genoemd) wordt gedoeld op de belofte van Jezus dat hij na zijn verrijzenis - die gevierd wordt als Pasen - zal terugkomen op de Dag des Oordeels. In zowel het christendom als de islam is wederkomst een begrip.