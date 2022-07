De autoriteiten van Karakalpakië hebben de noodtoestand afgekondigd na protesten tegen een beoogde grondwetswijziging. Met die wetswijziging zou de autonomie van de Oezbeekse republiek ingeperkt worden. Volgens onbevestigde berichten zouden bij de protesten doden en tientallen gewonden zijn gevallen. De maatregel is een maand van kracht.

Demonstranten tegen de grondwetswijziging probeerden vrijdag regeringsgebouwen in de Karakalpaakse hoofdstad Nukus te bestormen. Vanwege de protesten hebben de autoriteiten de plannen een dag later in de ijskast gezet.

Lokale media verspreidden beelden waarop te zien is dat gewonden worden weggedragen tijdens schermutselingen. Ook zijn er beelden waarop te zien dat de oproerpolitie schoten afvuurt.



Karakalpakië is de enige autonome republiek van Oezbekistan. Er wonen ongeveer 1,8 miljoen mensen. Door de teruggetrokken grondwetswijziging zou de mogelijkheid om zich af te scheiden van het Centraal-Aziatische land verdwijnen.