Watersportliefhebbers in de omgeving van de Egyptische badplaats Hurghada mogen in ieder geval de komende drie dagen niet duiken, snorkelen, vissen en surfen in de Rode Zee. De lokale autoriteiten hebben dat besloten nadat vrijdag een Oostenrijkse toeriste om het leven kwam door een aanval van een haai.

De 68-jarige vrouw verloor vrijdag een arm en een been doordat ze in de buurt van Hurghada werd gebeten door vermoedelijk een kortvinmakreelhaai. Ze wist zwaargewond de kust te bereiken maar overleed kort daarna in een ziekenhuis aan haar verwondingen.

Op sociale media circuleren beelden van de dodelijke aanval door de haai die een lengte kan bereiken van 4 meter. Daarop is te zien hoe het water rond de vrouw rood kleurt. Omstanders schieten haar vervolgens te hulp.

Haaienaanvallen zijn zeldzaam in het onder toeristen populaire Egyptische deel van de Rode Zee. In 2020 verloren een Oekraïense jongen en een toeristengids ledematen bij een aanval. In 2010 overleed een toerist en raakten anderen gewond bij een reeks incidenten met haaien.