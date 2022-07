Zowel Rusland als Oekraïne claimt de stad Lysychansk in het oosten van Oekraïne onder controle te hebben. Dat meldt de BBC.

Oekraïense troepen zouden zwaar onder vuur liggen in Lysychansk. Toch houdt Oekraïne vol dat de laatste grote stad in de regio Luhansk niet is ingenomen. Door Rusland gesteunde seperatisten zeggen echter dat ze de stad succesvol zijn binnengetrokken en het centrum hebben bereikt.

Russische media tonen beelden van seperatisten of Russische troepen die door de straten van Lysychansk paraderen. Ook verspreiden Russische bronnen via Twitter een video waarop een Sovjetvlag te zien is die op de ruïnes van het administratieve centrum van de stad geplaatst zou zijn. De informatie kan niet geverifieerd worden.

Seperatisten zeiden zaterdag al de stad te hebben omsingeld. Ook dat sprak Oekraïne tegen.

Lysychansk is een strategisch gelegen stad. Als de Russen de stad weten in te nemen, dan kunnen ze verder de Donetsbekken in komen. Na het mislukte offensief richting Kyiv, focust de Russische agressie zich nu op de Donetsbekken. Recent nam Rusland de naast Lysychansk gelegen stad Severodonetsk in, waar wekenlang zwaar gevochten werd.

Evacuaties vanuit Lysychansk. De stad werd de afgelopen weken zwaar gebombardeerd door Russische troepen. Evacuaties vanuit Lysychansk. De stad werd de afgelopen weken zwaar gebombardeerd door Russische troepen. Foto: Getty Images