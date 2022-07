De strategisch gelegen Oost-Oekraïense stad Lysychansk is in Russische handen gevallen, erkennen verschillende Oekraïense militaire bronnen. Eerder zondag claimden zowel de Russen als de Oekraïners Lysychansk onder controle te hebben, aldus de BBC.

"In de regio Donetsk concentreren de bezetters zich op het verstevigen van hun posities in Lysychansk", aldus de Oekraïense generale staf. De Oekraïense militaire gouverneur van Luhansk, Serhiy Gaidai, bevestigde op zijn Telegram-kanaal eveneens dat de Russen verder waren opgerukt "en voet aan de grond hadden gekregen in het Lysychansk-district". Het is nog onduidelijk of er Oekraïense eenheden in de stad zijn.

Russische media tonen beelden van separatisten of Russische troepen die door de straten van Lysychansk paraderen. Ook verspreiden Russische bronnen via Twitter een video waarop een Sovjetvlag te zien is die op de ruïnes van het administratieve centrum van de stad geplaatst zou zijn. De informatie kan niet geverifieerd worden.

Separatisten zeiden zaterdag al de stad te hebben omsingeld. Ook dat sprak Oekraïne tegen.

Lysychansk is een strategisch gelegen stad. Nu de Russen de stad hebben weten in te nemen, kunnen ze verder het Donetsbekken in komen. Na het mislukte offensief richting Kyiv focust de Russische agressie zich nu op het Donetsbekken. Recent nam Rusland de naast Lysychansk gelegen stad Severodonetsk in, waar wekenlang zwaar gevochten werd.

Evacuaties vanuit Lysychansk. De stad werd de afgelopen weken zwaar gebombardeerd door Russische troepen. Foto: Getty Images