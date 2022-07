Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: Oekraïne heeft Rusland zaterdag beschuldigd van het gebruik van fosforbommen bij bombardementen op het Slangeneiland in de Zwarte Zee. Daarnaast heeft Rusland volgens inlichtingendiensten van het Britse ministerie van Defensie bijna geen "moderne wapens" meer over om in de oorlog tegen Oekraïne te gebruiken.

Eerst het bombardement op het Slangeneiland. De opperbevelhebber van het Oekraïense leger uitte de beschuldiging op Telegram. Hij liet daarbij ook videobeelden zien. Het gaat volgens hem om Russische straaljagers die vanaf de Krim naar Slangeneiland vliegen en fosforbommen laten vallen.

Fosforbommen zijn brandstichtende bommen die door een explosie brand verspreiden. Het gebruik van de bommen wordt door sommigen gezien als een oorlogsmisdaad. Anderen stellen dat het in een grijs gebied van het oorlogsrecht valt. Onder bepaalde voorwaarden zouden namelijk wel fosforbommen mogen worden gebruikt.

Oekraïne heroverde Slangeneiland eerder deze week, stellen de autoriteiten van het land. Maar Rusland zegt dat het het eiland verliet als gebaar van goede wil. Oekraïne denkt dat de Russen het eiland gebruikten om radioverkeer te onderscheppen.

Slangeneiland is 660 meter lang en 440 meter breed en heeft een strategische ligging. Daar gelegerde schepen kunnen bijvoorbeeld de toegang tot Oekraïense havens blokkeren. Het Russische leger nam het eiland aan het begin van de oorlog in, maar verliet het donderdag.

Rusland komt volgens Britten moderne wapens te kort

Het Russische leger komt volgens de Britse inlichtingendiensten moderne wapens tekort voor de oorlog tegen Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten heeft Rusland recentelijk zogeheten antischeepsraketten gebruikt bij aanvallen over land, terwijl deze raketten bedoeld zijn om schepen of vaartuigen uit te schakelen. Dit zou erop duiden dat de Russische voorraden van precisiewapens afnemen.

Bij een aanval op een winkelcentrum in de Oekraïense stad Kremenchuk op 27 juni werd vermoedelijk een KH-32-antischeepsraket gebruikt. Deze raket is volgens de Britten "niet geoptimaliseerd om gronddoelen nauwkeurig te raken". Bovendien werd bij een aanval op een flatgebouw in Odesa vrijdag vermoedelijk een KH-22-raket gebruikt, die nog onnauwkeuriger is.

Zelensky noemt aanval van vrijdag op Odesa doelgericht

Bij die aanval op het flatgebouw in Odesa vielen vrijdag ten minste 21 doden en tientallen gewonden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zaterdag dat die aanval geen ongeluk was, maar een doelgerichte actie. Hij noemde het een terroristische daad.

"Het was een simpel appartementengebouw waar ongeveer 160 mensen, gewone mensen, burgers, woonden", zei Zelensky in een videoboodschap. Er werden volgens de president geen wapens of militaire middelen bewaard in het gebouw, "zoals de Russische propaganda altijd beweert over dit soort aanvallen".

Het flatgebouw in Odesa is grotendeels verwoest. Het flatgebouw in Odesa is grotendeels verwoest. Foto: AFP

Hulpteam raakt tassen met goederen voor Oekraïne kwijt op KLM-vlucht

Tot slot is een Amerikaans hulpteam deze week na een tussenstop op Schiphol achttien tassen met medische hulpgoederen voor Oekraïne kwijtgeraakt. De bagage is om onbekende reden zoekgeraakt toen de Amerikanen met een KLM-toestel van Amsterdam naar Polen vlogen, zegt Kurtis Pasqualle van het hulpteam zaterdag tegen NU.nl. De spullen zijn nog altijd niet terecht.

KLM kan het verhaal van de Amerikanen niet bevestigen, maar mocht het zo zijn dat de luchtvaartmaatschappij een aandeel heeft gehad in het zoekraken van de bagage, dan is dat volgens een woordvoerder "uiterst vervelend".

KLM laat verder weten de situatie te onderzoeken. Door de problemen op Schiphol houdt het bedrijf veel meer koffers over dan normaal. Vrijdag bleek dat zo'n zeshonderd koffers van KLM-reizigers nog bij hun eigenaren afgeleverd moeten worden.

In de grote tassen zaten allerlei hulpgoederen voor Oekraïense soldaten in Oost-Oekraïne. Het gaat vooral om medische hulpmiddelen, zegt Pasqualle vanuit de Poolse stad Krakau tegen NU.nl. Hij is met een team andere veteranen onderweg naar het oosten van Oekraïne, maar kan nu niet verder. Naast alle medische hulpgoederen zit ook de uitrusting van de veteranen in de zoekgeraakte koffers.