New York wil het recht op abortus en anticonceptie vastleggen in de wetgeving van de staat, meldt de Volkskrant zaterdag. De Senaat van de staat keurde vrijdag een wettekst goed die daarvoor werd opgesteld. Het hooggerechtshof van de Verenigde Staten schafte onlangs het landelijk recht op abortus af.

Door het vonnis van het Amerikaanse hooggerechtshof mag elke staat nu zelf bepalen of hij abortus toestaat of niet. Ongeveer twintig staten overwegen een abortusverbod. Naar het lijkt blijft het in ongeveer de helft van de staten, waar de Democraten het voor het zeggen hebben, mogelijk om abortus te plegen.

Na het vonnis van het hooggerechtshof gaf een tiental progressieve staten - naast New York ook onder meer Vermont, Maryland, Californië en Washington - al aan dat zij het recht op abortus willen beschermen.

New York zet als eerste staat daadwerkelijke stappen. Met het Equal Rights Amendment wil de politiek progressieve staat de rechten wettelijk beschermen. De wettekst daarvoor gaat verder dan dat, meldt The New York Times. Die verbiedt de overheid om te discrimineren op tal van kenmerken, waaronder zwangerschap.

De Senaat heeft het amendement goedgekeurd. Het Huis van Afgevaardigden van de staat moet de tekst nog goedkeuren. Daarna mag de bevolking zich tijdens een referendum over de wet uitspreken. De wet kan vanaf 2024 ingaan als deze wordt aangenomen.

Biden sprak over 'tragische fout'

De Amerikaanse president Joe Biden noemde het schrappen van het landelijk recht op abortus een "tragische fout". Hij zei dat de "gezondheid en levens van vrouwen gevaar lopen" doordat staten nu zelf mogen bepalen of abortus is toegestaan en welke regels daaraan zijn verbonden.

De president zei wel dat vrouwen die in staten wonen waar abortus straks verboden is, naar andere staten kunnen reizen waar abortus wel is toegestaan.