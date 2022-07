De Biden-regering is van plan de komende vijf jaar elf nieuwe licenties uit te geven voor het boren naar olie op zee. Tien daarvan zouden in de Golf van Mexico en één in Alaska worden uitgegeven. Een plan waar niet iedereen blij mee is aangezien president Joe Biden tijdens zijn campagne beloofde geen nieuwe vergunningen voor het boren naar olie en gas uit te geven.

Het gaat om een voorstel, waar de komende maanden nog kritiek op kan komen. Naar verwachting zal die er zeker zijn, vooral van klimaatactivisten die vinden dat Biden met de nieuwe licenties terugkomt op zijn verkiezingsbeloften.

Ook betrokken bedrijven staan niet te springen om de nieuwe plannen van de regering. "Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening vergt plannen op de lange termijn, een overheidsbrede aanpak en duidelijke signalen naar de markt", zegt Marty Durbin, die energiebedrijven vertegenwoordigt bij de Amerikaanse Kamer van Koophandel. "Dit voorstel doet geen van die dingen."

Het voorstel van de regering kwam vrijdag naar buiten. Dat is een dag nadat het Hooggerechtshof oordeelde dat milieuagentschap EPA niet de bevoegdheid heeft om bestaande elektriciteitscentrales beperkingen op te leggen met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. De uitspraak bemoeilijkt de klimaatplannen van de regering.