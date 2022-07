Een Amerikaans hulpteam is deze week na een tussenstop op Schiphol achttien tassen met medische hulpgoederen voor Oekraïne kwijtgeraakt. De bagage is om onbekende reden zoek geraakt toen de Amerikanen met een KLM-toestel van Amsterdam naar Polen vlogen, zegt Kurtis Pasqualle van het hulpteam tegen NU.nl. De spullen zijn nog altijd niet terecht.

KLM kan het verhaal van de Amerikanen niet bevestigen, maar mocht het zo zijn dat de luchtvaartmaatschappij een rol heeft gehad in het zoekmaken van de bagage dan is dat "uiterst vervelend", zegt een woordvoerder. KLM laat verder weten de situatie te onderzoeken.

Door de problemen op Schiphol houdt het bedrijf veel meer koffers over dan normaal. Vrijdag bleek dat zo'n 600 koffers van KLM-reizigers nog te wachten staan om aan hun eigenaar afgeleverd te worden.

In de grote tassen zaten allerlei hulpgoederen voor Oekraïense soldaten in Oost-Oekraïne. Het gaat vooral om medische hulpmiddelen, zegt Pasqualle vanuit de Poolse stad Krakau tegen NU.nl. Hij is met een team andere veteranen onderweg naar het oosten van Oekraïne, maar kan nu niet verder. Naast alle medische hulpgoederen zit ook de uitrusting van de veteranen in de zoekgeraakte koffers.

De groep vloog deze week van Atlanta naar Amsterdam. Vervolgens ging de reis naar Polen. Vanuit daar zou de groep verder reizen naar Oekraïne. Maar onderweg ging het mis. Het team kwam woensdag aan in Krakau, maar de bagage lag niet op de band. Hoe dat komt is niet duidelijk. Pasqualle zegt dat hij tot donderdagavond niets van KLM had gehoord. Hij vermoedt dat de tassen zijn teruggestuurd naar Atlanta. Dat betekent dat een deel van het team mogelijk terug moet naar de VS om de spullen weer op te halen, zegt hij.

Het in Oklahoma opgericht hulpteam bestaat uit ruim twintig oorlogsveteranen met een medische opleiding. Ze hebben inmiddels mensen zitten in de Oekraïense steden Kyiv, Lviv, Odesa en aan het front in het oosten.

Pasqualle besloot in actie te komen toen hij de bombardementen op ziekenhuizen en de verwoesting van de infrastructuur in Oekraïne zagen. "Er is daar een humanitaire crisis gaande en we zijn allemaal al eens in gevechtsgebieden geweest. Bovendien zijn we allemaal medisch professionals", zie Pasqualle in maart in een interview met de lokale zender News 9.