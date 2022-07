De Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft de Bulgaarse Ruja Ignatova op de lijst van de tien meest gezochte criminelen geplaatst. Ignatova staat bekend als de 'vermiste cryptokoningin'. Ze zou ruim 4 miljard dollar (3,8 miljard euro) hebben gestolen van slachtoffers die investeerden in haar valse digitale valuta.

De FBI vermoedt dat Ignatova haar uiterlijk heeft veranderd en met bewapende lijfwachten reist. De gouden tip die tot haar arrestatie leidt, is goed voor een beloning van 100.000 dollar.

Ignatova richtte in 2014 het bedrijf OneCoin op. Gelukzoekers die geld investeerden in de digitale valuta kregen een beloning als zij de valuta wisten te slijten aan andere investeerders, schrijft BBC News. Maar de cryptomunt had volgens de FBI geen enkele waarde.

In de Verenigde Staten werd in 2017 al een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Ignatova. Ze wordt onder meer beschuldigd van fraude en witwassen. De vrouw is sinds 2017 op de vlucht.

Ignatova is de enige vrouw op de lijst van de tien meest gezochte criminelen van de FBI. Het is pas de elfde keer dat een vrouw op de lijst staat.