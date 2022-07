Een Russische raket heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een flatgebouw getroffen in de Oekraïense havenstad Odesa, aan de Zwarte Zee. Daardoor zijn achttien mensen om het leven gekomen en zo'n dertig mensen gewond geraakt, melden lokale hulpdiensten op chatdienst Telegram.

De raketaanval was afkomstig van "strategische vliegtuigen boven de Zwarte Zee", zei een woordvoerder van de Oekraïense legerleiding in de regio. Een tweede projectiel zou een recreatiecentrum geraakt hebben.

Van het negen verdiepingen tellende flatgebouw is één sectie volledig verwoest, aldus de woordvoerder. "Reddingswerkers hebben al medische zorg verleend aan zeven gewonden, onder wie drie kinderen."

De Russische president Vladimir Poetin ontkent dat zijn troepen verantwoordelijk zijn voor de aanval.

Rusland bestookt vaker burgerdoelen. Zo werd maandag een winkelcentrum in de Centraal-Oekraïense stad Kremenchuk getroffen. Daarbij vielen zeker zestien doden en tientallen gewonden.

De Duitse regering heeft via een woordvoerder afschuw uitgesproken over de raketaanval op een flatgebouw en een recreatiecentrum, en volgt daarmee de Oekraïense lezing van het incident. Het wordt volgens Berlijn tijd dat de bevolking van Rusland de waarheid over de wrede acties van de eigen regering onder ogen ziet.