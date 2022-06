De Franse politie heeft vijftien personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het migrantendrama dat zich zeven maanden geleden voltrok op Het Kanaal, tussen Frankrijk en Engeland. Dat meldt BBC News donderdag. In november zonk daar een boot met migranten, waardoor 27 mensen om het leven kwamen.

De aanhoudingen zouden eerder deze week al zijn verricht. Sommige verdachten kunnen worden vervolgd voor doodslag en mensensmokkel.

Vijf mensen zijn inmiddels vrijgelaten, voorlopig zonder aanklacht. Naar één persoon is een formeel onderzoek ingesteld. Van de overige negen wordt later bepaald of er een onderzoek naar hen wordt ingesteld.

Volgens de Franse krant Le Parisien hebben de meeste van de verdachten een Afghaanse of Pakistaanse nationaliteit. Andere media melden dat er ook twee mensen met de Franse nationaliteit zijn opgepakt, schrijft BBC Nieuws.

Franse media melden dat de gezonken boot onderdeel was van een Afghaans mensensmokkelnetwerk. In dat land hadden een paar maanden eerder de Taliban de macht overgenomen.

Onder de slachtoffers bij het drama in november waren zeven vrouwen, van wie één zwanger was, en drie kinderen. De Internationale Organisatie voor Migratie sprak van het dodelijkste incident op Het Kanaal sinds de organisatie begon met gegevens verzamelen in 2014.