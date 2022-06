Het Verenigd Koninkrijk zal Oekraïne nog eens 1 miljard pond (ruim 1,16 miljard euro) aan militaire steun geven, zei de Britse regering woensdag, toen de NAVO Rusland de grootste "directe bedreiging" voor de veiligheid van het Westen noemde.

Het geld zal worden gebruikt om de defensiecapaciteit van Oekraïne op te voeren. Het wordt onder meer besteed aan luchtafweersystemen, onbemensde luchtvaartuigen, nieuwe apparatuur voor elektronische oorlogsvoering en materieel voor Oekraïense soldaten.

"Wapens, materieel en opleiding uit het VK zorgen ervoor dat Oekraïne zich beter kan verdedigen tegen deze aanval. En we zullen vierkant achter het Oekraïense volk blijven staan om ervoor te zorgen dat Poetin in Oekraïne faalt", zei premier Boris Johnson in een verklaring.

De nieuwste financiering volgt na de Britse aankondiging in mei om 1,3 miljard pond extra militaire steun en hulp te verlenen aan Oekraïne, waardoor de totale militaire en economische steun van het Verenigd Koninkrijk dit jaar op 3,8 miljard pond komt.

Oekraïense troepen zijn ook begonnen met een training in Groot-Brittannië, nadat Johnson had aangeboden een grote operatie op te zetten met de mogelijkheid om elke 120 dagen tot 10.000 soldaten op te leiden.

Op een NAVO-top die in het teken stond van de Russische invasie, die volgens Moskou een "speciale militaire operatie" is om Oekraïne te bevrijden van gevaarlijke nationalisten, stemde de NAVO in met plannen om de strijdkrachten van Kyiv te moderniseren en zei dat het volledig achter de "heldhaftige verdediging van het land" van de Oekraïners stond.