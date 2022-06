De Spaanse politie heeft vijf mensen opgepakt voor de moord op Ebrahim B. begin dit jaar in Spanje. Het lichaam van het slachtoffer werd in januari gevonden in de buurt van Chiclana de la Frontera, niet ver van de stad Cádiz. B. stond ook wel bekend als de rivaal van Ridouan T.

De doodgeschoten Nederlander werd volgens de Spaanse politie "geëxecuteerd met een schot in zijn hoofd om een rekening vanwege drugshandel te vereffenen". Na de moord werd de vluchtauto op een andere plek in Chiclana in brand gestoken. B. was volgens Spanje betrokken bij de handel in hasj tussen de Costa del Sol, Nederland en Frankrijk.

Over de identiteit van de verdachten is nog niets bekendgemaakt. Twee van hen worden verdacht van moord, lidmaatschap van een criminele organisatie en verboden wapenbezit. De drie anderen zouden hebben geholpen.

Volgens de Guardia Civil zijn de verdachten van Nederland naar Málaga gereisd. Daar zouden ze de auto hebben gehuurd die bij de moord werd gebruikt.

B. was een belangrijke getuige tegen de vermeende topcrimineel Ridouan T., tegen wie dinsdag een levenslange gevangenisstraf is geëist. De Utrechter was in 2015 de eerste die de politie vertelde hoe machtig T. was geworden.

Het politieonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Europol, de Franse politie en de Nederlandse politie en justitie.