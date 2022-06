De politie in Zuid-Afrika vermoedt dat koolmonoxidevergiftiging leidde tot 21 doden in een café in Oost-Kaap. Dat melden Zuid-Afrikaanse media woensdag.

De vondst van de 21 lichamen in de kroeg was eerder deze week wereldnieuws, omdat de slachtoffers geen verwondingen hadden en de politie niet wist waardoor zij om het leven waren gekomen. Een vergiftiging werd toen al niet uitgesloten. De politie sluit nu wel uit dat verdrukking de oorzaak van de tragedie is.

Aanvankelijk werd gemeld dat de meeste slachtoffers tussen de achttien en twintig jaar waren. Nu blijkt dat het jongste slachtoffer dertien jaar was en de meeste jongeren niet ouder dan zeventien waren. Het gaat om twaalf meisjes en negen jongens.

De meeste jongeren waren in de kroeg aanwezig voor een verjaardagsfeest. Anderen zouden het einde van de examenperiode hebben gevierd. In heel Zuid-Afrika werd geschokt gereageerd op het overlijden van de jongeren.

Volgens News24 heeft een benzinegenerator de giftige dampen uitgestoten. Een definitieve doodsoorzaak wordt later deze week verwacht. De politie wil nog niet reageren op de berichtgeving van de media.