Vanaf 1 juli 2022 hoeven Nederlanders geen visum meer te hebben voor een reis naar Suriname, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. Wel moet er voorafgaand aan het bezoek een toeristenkaart van 25 euro worden gekocht.

In april meldde de Surinaamse overheid al dat het niet meer nodig was om een visum te regelen, maar dat werd later ingetrokken.

Met de afschaffing van de visumplicht hoopt Suriname het toerisme in het land te stimuleren. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor het land. Bovendien komen de meeste toeristen in Suriname uit Nederland.

Het extra geld is hard nodig, omdat de regering nog een zware schuldenlast moet betalen die de vorige regering van toenmalig president Desi Bouterse heeft achtergelaten. Bovendien heeft het land, net als veel andere landen in de wereld, last van de prijsstijging van producten, die onder andere het gevolg is van de oorlog in Oekraïne.