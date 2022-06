In het Duitse Oldenburg is deze week een jongen teruggevonden die acht dagen spoorloos was. Het kind bleek in een rioolbuis te zijn gekropen en kon er niet meer uitkomen.

De jongen werd uiteindelijk opgemerkt door een voorbijganger die geluiden uit het riool hoorde komen.

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. De jongen is door de brandweer uit het riool gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hij was onderkoeld, maar verder niet gewond.

De jongen bleek al die tijd maar op 300 meter afstand van zijn huis te zijn geweest. Zijn vader zegt dat "het naar omstandigheden goed gaat".

Oldenburg ligt in het noorden van Duitsland, op zo'n 100 kilometer van de grens bij Groningen.