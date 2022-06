UNICEF ziet een alarmerende toename van het aantal kindhuwelijken in de Hoorn van Afrika. Oorzaak is volgens de VN-kinderorganisatie de ernstigste droogte in veertig jaar in de regio. Die duwt gezinnen naar de rand van de afgrond, waardoor sommige ouders besluiten dochters van soms pas twaalf jaar uit te huwelijken aan veel oudere mannen.

Ook lopen veel meer meisjes het gevaar op jongere leeftijd te worden besneden, ter voorbereiding op hun huwelijk. "Kindhuwelijken en genitale verminking bij meisjes maken een bruut einde aan de kindertijd", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. "Meisjes gaan niet meer naar school en worden kwetsbaarder voor huiselijk geweld."

Laszlo rept van "een kindercrisis" en roept op tot meer hulp in Ethiopië, Kenia en Somalië. "Niet alleen om op korte termijn levens te redden, maar ook om meisjes op lange termijn te beschermen."

Door de extreme droogte als gevolg van klimaatverandering in de Hoorn van Afrika staan waterbronnen droog en sterft veel vee. Gezinnen verliezen hun inkomen en hebben geen voedsel. De oorlog in Oekraïne verergert de crisis. Somalië importeerde ooit 92 procent van alle tarwe uit Rusland en Oekraïne, maar de aanvoerlijnen zijn nu geblokkeerd.

Meer dan 1,8 miljoen kinderen hebben dringend behoefte aan behandeling voor levensbedreigende acute ondervoeding, schat UNICEF. Volgens het Famine Early Warning Systems Network dreigt hongersnood voor 213.000 mensen in Somalië.

In delen van Ethiopië is het aantal kindhuwelijken in een jaar tijd meer dan verdubbeld. In Ethiopië, Kenia en Somalië is het aantal kinderen dat door de droogte voortijdig van school gaat, in drie maanden tijd verdrievoudigd: van 1,1 miljoen tot naar schatting 3,3 miljoen kinderen.