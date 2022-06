Twee Mexicaanse staatsburgers zijn dinsdag in een Amerikaanse rechtbank aangeklaagd in verband met de tientallen dode migranten die maandag zijn gevonden in een vrachtwagen in Texas.

De mannen worden verdacht van mensensmokkel die leidde tot de dood van 51 personen. Volgens gerechtelijke documenten worden zij ook beschuldigd van illegaal wapenbezit.

De voertuigregistratie van de vrachtwagen leidde rechercheurs naar een adres in San Antonio. Daar werden de twee mannen gearresteerd toen ze de woning verlieten.

De derde verdachte die is gearresteerd, is een Amerikaan die de vrachtwagen bestuurde. Ook hij zal naar verwachting worden aangeklaagd, maar hij ligt nog in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hem mankeert.

Aanvankelijk ging men er vanuit dat 46 personen waren omgekomen. Later bleek dat het ging om 39 mannen en 12 vrouwen, vermoedelijk allemaal uit Centraal-Amerikaanse landen.

De Amerikaanse immigratiedienst ontdekte hen in een vrachtwagen aan de rand van de Zuid-Texaanse stad San Antonio, op zo'n 250 kilometer van de Mexicaanse grens.

Op dat moment was het 39,4 graden Celsius. Volgens de autoriteiten was er geen water of airconditioning in de laadruimte waar de migranten zich ophielden.

Elf mensen overleefden de beproeving. Zij zijn met symptomen van oververhitting en zonnesteek in het ziekenhuis opgenomen.