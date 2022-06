Donald Trump vond het geen probleem dat betogers wapens bij zich droegen tijdens de bestorming van het Amerikaanse parlement, het Capitool in Washington. De toenmalige president kreeg op 6 januari vorig jaar te horen dat demonstranten in de buurt van het Witte Huis gewapend waren.

Desondanks wilde hij dat de beveiliging uit het gebied verdween en dat de menigte naar het nabijgelegen Capitool zou marcheren, aldus Cassidy Hutchinson, een voormalige assistent van de stafchef van het Witte Huis.

Zij getuigde dinsdag in een ingelaste zitting voor een parlementscommissie die de beruchte rellen en opstand in het Capitool onderzoekt, meldt The Washington Post.

Trump wuifde de bezorgdheid over meldingen dat demonstranten gewapend waren met geweren, pistolen, messen, boksbeugels en andere wapens weg, vertelde Hutchinson.

Trump: 'Ze komen mij geen pijn doen'

Trump vertelde zijn medewerkers dat de veiligheidsmaatregelen moesten worden opgeheven zodat er nog meer mensen konden komen. Hij wilde ook dat de menigte naar het Capitool marcheerde, zei Hutchinson. "Ze zijn niet hier om mij pijn te doen", zei Trump volgens de assistent.

Trump dacht na een ophitsende toespraak kort voor de bestorming nog wel met zijn aanhangers naar het Capitool te kunnen trekken. Eenmaal in zijn limousine kreeg hij van het hoofd van zijn geheime dienst te horen dat dat niet meer mogelijk was, vertelde Hutchinson.

President viel eigen beveiliging aan

Trump reageerde volgens haar "razend" en probeerde het stuur te grijpen, terwijl hij riep dat hij per se naar het Capitool wilde, citeerde Hutchinson een collega. Uiteindelijk gingen ze terug naar het Witte Huis.

Trump reageerde via zijn eigen socialemediakanaal op de getuigenis en zei dat hij Hutchinson "nauwelijks" kent. Ze is volgens hem "volkomen nep".