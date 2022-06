Een 101-jarige man die in de Tweede Wereldoorlog bewaker was in het concentratiekamp Sachsenhausen heeft vijf jaar gevangenisstraf gekregen, omdat hij medeplichtig is aan de moord op ruim 3.500 gevangenen.

De hoogbejaarde Josef Schütz is de oudste persoon ooit die is vervolgd voor misdaden van het naziregime. Volgens de aanklager was Schütz betrokken bij de executie van Sovjetsoldaten en het vergassen van gevangenen. Hij werkte tussen 1942 en 1945 in het kamp.

In het concentratiekamp bij Oranienburg werden executies uitgevoerd, maar er overleden ook mensen door medische experimenten, dwangarbeid, uithongering en ziektes.

De Duitser zegt zelf onschuldig te zijn. Hij ontkent als bewaker in het SS-concentratiekamp te hebben gewerkt. Hij beweert dat hij destijds boerenknecht was. Een Duitse historicus heeft eerder bewijs aangeleverd dat hij wel degelijk ook kampbewaker was.

Of de man ook echt de cel in moet, is vanwege zijn hoge leeftijd onwaarschijnlijk. De advocaat van de man kondigde al aan in hoger beroep te gaan.